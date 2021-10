Esporte F-1 se despede de corridas recém-chegadas que não vingaram na pandemia Algumas corridas tiveram de ser adiadas por causa da pandemia da Covid-19

Apesar de cheio, o calendário de 2022 da Fórmula 1 precisará deixar de lado alguns GPs que foram agregados à categoria ao longo da pandemia do novo coronavírus, caso do Vietnã, que sequer chegou a estrear e já sumiu da temporada. As negociações com o país começaram ainda na era Bernie Ecclestone, mas foi com a Liberty Media que o Vietnã finalmente assinou seu co...