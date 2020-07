Esporte F-1 registra primeiro caso de piloto com coronavírus O mexicano Sergio Pérez recebeu nesta quinta-feira (30) diagnóstico positivo de Covid-19, após fazer o teste obrigatório antes de participar do Grande Prêmio de Silverstone

A Fórmula 1 registrou o primeiro caso de um piloto com o novo coronavírus desde que iniciou sua temporada, no começo de julho, quase quatro meses depois do previsto inicialmente em razão da pandemia de Covid-19. O mexicano Sergio Pérez, 30, recebeu nesta quinta-feira (30) diagnóstico positivo da doença, após fazer o teste obrigatório antes de participar do GP de ...