Esporte F-1 não vai abandonar protocolos rígidos anti-covid mesmo após vacinação Os primeiros treinos livres para o GP do Bahrein, que abre a nova temporada, serão realizados nesta sexta-feira (26). A classificação e a corrida serão às 12h, pelo horário de Brasília, no sábado (27) e no domingo (28)

A Fórmula 1 inicia o campeonato de 2021 neste final de semana, no Bahrein, com boa parte do paddock tendo recebido pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus, mas não pensa em afrouxar as regras rígidas que permitiram a realização de 17 etapas de julho a dezembro do ano passado, com apenas 78 casos positivos em mais 78 mil testes realizados. Foi uma li...