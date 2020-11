Esporte F-1 divulga calendário provisório de 2021 com GP Brasil em Interlagos A prévia da próxima temporada conta com 23 corridas. A Abertura está prevista para o dia 21 de março, na Austrália, e término no dia 5

A F-1 apresentou nesta terça-feira (10) uma prévia do seu calendário para a temporada de 2021. Entre as 23 corridas está previsto o GP Brasil em Interlagos, na cidade de São Paulo, com um aviso de "sujeito a contrato". A prova não está garantida porque o vínculo entre e a FOM (Formula One Management), braço comercial da modalidade, e a Interpub, que organiza o evento e...