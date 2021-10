Esporte Fórmula 1: Verstappen conquista pole do GP dos EUA; Hamilton é o 2º A largada para o Grande Prêmio dos EUA está marcada para este domingo (24), às 16h (de Brasília)

Max Verstappen, da Red Bull, largará na pole position no Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Em treino classificatório disputado no início na noite de sábado (23), o holandês superou o rival Lewis Hamilton, da Mercedes, segundo colocado. Os dois se reencontrarão na primeira fila da largada após a polêmica no treino livre dois, quando o holandês xingou...