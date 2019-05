Esporte Fórmula 1 quer manter contrato com São Paulo, mas vê Rio como favorito para 2021 A candidatura carioca ganhou força na última quarta-feira, quando Bolsonaro assinou em evento no Rio um termo de compromisso para construção de um novo autódromo

A disputa entre Rio de Janeiro e São Paulo para receber o GP do Brasil de Fórmula 1 está em aberto. Apesar de os paulistas terem a favor fatores como o contrato em vigor para sediar a prova pelo menos até 2020, a capital fluminense desponta com força no cenário para ser a sede da corrida no ano seguinte, ao ter o projeto liderado pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro e...