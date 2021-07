Esporte Fórmula 1 lança novo carro para a próxima temporada da categoria Carro incorpora as normas do novo regulamento técnico, que passa a valer a partir do ano que vem

A Fórmula 1 lançou nesta quinta-feira (15) o novo carro para a temporada de 2022 da categoria. Um modelo em tamanho real foi apresentado no evento "F1 One Begins" e depois na pista de Silverstone, onde o GP da Grã-Bretanha será disputado neste final de semana. Take a closer glance at the differences between our 2021 and new-for-2022 car 👀#F1 #F12022 pic.twitte...