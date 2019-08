Esporte Fórmula 1 divulga protótipo de carro a ser usado pelas equipes a partir de 2021

A Fórmula 1 divulgou nesta quinta-feira as primeiras imagens de como deverão ser os carros para a temporada 2021. O modelo, em escala de 50%, apresentou as mudanças que deverão ser discutidas, inclusive com os pneus de 18 polegadas. Os atuais têm 13 polegadas. Os testes foram feitos em um túnel de vento da Sauber, na Suíça. O modelo apresentou perda de 50% para 10...