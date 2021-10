Esporte Fórmula 1 divulga calendário de 2022 com recorde de corridas A temporada se inicia no dia 20 de março, no Bahrein, com fim em 20 de novembro, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos

A Fórmula 1 divulgou nesta sexta (15) o calendário da temporada 2022, que contará com um número recorde de corridas. Ao todo, a temporada terá 23 Grandes Prêmios. A temporada se inicia no dia 20 de março, no Bahrein, com fim em 20 de novembro, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. O GP do Brasil será o penúltimo do ano, marcado para o dia 13 de novemb...