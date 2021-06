Esporte Fórmula 1 chega ao GP da França com Mercedes em alerta e ascensão de Perez e Vettel No papel, a Mercedes vem de dois finais de semana péssimos, com apenas sete pontos marcados, enquanto a Red Bull venceu as duas últimas provas

A Fórmula 1 está começando neste fim de semana sua primeira maratona de três corridas seguidas com um cenário que há muito não se via: não é a Mercedes, nem Lewis Hamilton, que lideram ambos os campeonatos, e sim a Red Bull, com 26 pontos de vantagem, e Max Verstappen, com quatro. Por outro lado, a primeira prova da sequência de três provas em três finais de sem...