Esporte Fórmula 1 anuncia plano de longo prazo para se tornar sustentável Ideia da direção da categoria é de tornar o evento sustentável até 2025. Projeto também prevê neutralização de todas as emissões de carbono do campeonato, até 2030

A Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira (12) um plano de longo prazo para se tornar sustentável. A primeira meta da categoria, conhecida por ser uma das mais poluentes do mundo, é tornar o evento totalmente sustentável do ponto de vista do meio ambiente até 2025. E a segunda é neutralizar todas as emissões de carbono relacionadas ao campeonato até 2030. "Esta iniciativa ...