Esporte Fórmula 1 anuncia 'Fan Festival' em São Paulo para homenagear Senna A homenagem faz parte de uma série de eventos realizados ao longo do ano em referência aos 25 anos da morte do piloto

A Fórmula 1 e uma de suas principais patrocinadoras vão realizar em novembro, às vésperas do GP do Brasil, um "Fan Festival" em São Paulo para homenagear Ayrton Senna. O evento, a ser sediado no obelisco do Parque Ibirapuera no dia 9, terá exibição de carros antigos do tricampeão e ainda demonstrações de modelos da Mercedes e da Renault nos arredores do local. "Tenho ...