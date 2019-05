Esporte Fórmula 1 anuncia a volta do GP da Holanda, em Zandvoort, a partir de 2020 Circuito recebeu corridas de 1952 até a derradeira etapa em 1985

A Fórmula 1 terá novidades em 2020. Nesta terça-feira, a organização da maior categoria de automobilismo do mundo anunciou o retorno do GP da Holanda ao calendário de provas, o que não acontecia desde 1985. No mesmo circuito de Zandvoort, que recebeu corridas de 1952 até a derradeira etapa há 34 anos, os carros correrão em solo holandês por pelo menos três temporadas, d...