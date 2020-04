Esporte Fórmula 1 antecipa e estende férias por causa da pandemia do coronavírus Paralisação que era de 35 dias passou para 63 dias

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou, nesta terça-feira, que vai estender o prazo de fechamento compulsório das fábricas das equipes de Fórmula 1. A paralisação que era de 35 dias passou para 63 dias. As fábricas dos fabricantes de motores também teve um aumento no período de tempo que permanecerão fechadas, passando de 35 para 49 dias. As fá...