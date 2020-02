Esporte Fórmula 1 adia realização do GP da China para evitar epidemia de coronavírus A categoria ainda não anunciou uma data alternativa, mas prometeu que vai manter negociações com os promotores da corrida e monitorar a situação de saúde pública para avaliar a remarcação da prova no calendário

A organização da Fórmula 1 anunciou nesta quarta-feira o adiamento do GP da China para evitar a epidemia de coronavírus. A corrida seria realizada no fim de semana de 17 a 19 de abril. A categoria ainda não anunciou uma data alternativa, mas prometeu que vai manter negociações com os promotores da corrida e monitorar a situação de saúde pública para avaliar a remarcação d...