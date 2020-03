Com a paralisação das competições por todo o País, devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus, os clubes buscam soluções para amenizar os danos e vários deles optaram por conceder férias coletivas aos seus jogadores e funcionários.

O Flamengo informou, na tarde de sexta-feira (27), que concederá férias ao elenco entre os dias 1º e 20 de abril. Recentemente, o clube concedeu férias coletivas aos funcionários, mas, inicialmente, a decisão não englobava o elenco.

Nesta semana, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) ampliou a paralisação do Campeonato Carioca até o fim de abril. Essa medida foi decisiva para o Rubro-negro aderir o movimento de férias para os atletas neste período.

O Atlético-MG adotou linha semelhante e concedeu férias coletivas aos seus empregados de setores administrativos para reduzir gastos durante a paralisação do calendário do futebol nacional. A intenção é permitir ao menos 20 dias aos funcionários da sede. Eles retomarão às atividades em 10 de abril.

O clube não faz uma estimativa do que será economizado com a medida, mas imagina que será possível contar com a capacidade máxima dos setores em momentos cruciais do ano. O financeiro e o departamento de recursos humanos têm apenas um funcionário cada trabalhando neste período. O jurídico trabalha remotamente. Apenas as funções estratégicas permanecem ativas.

A estimativa do Atlético é gastar cerca de R$ 13,2 milhões em 2020 com folha salarial de funcionários que não estão diretamente ligados ao futebol profissional.

A mudança na rotina da sede administrativa foi uma decisão tomada em 17 de março em virtude da pandemia do novo coronavírus. Na ocasião, além de permitir o trabalho no esquema home office dos funcionários da sede administrativa, o clube paralisou os trabalhos do elenco profissional. Os jogadores foram liberados dos treinamentos na Cidade do Galo.

Em que pese as férias coletivas dadas aos funcionários administrativos, o clube mantém o departamento de futebol a todo vapor. Alexandre Mattos, novo diretor-executivo, mantém contato com o técnico Jorge Sampaoli e agentes em busca de novos reforços. A intenção é buscar ao menos cinco contratações no mercado da bola.

O Cruzeiro se viu obrigado a liberar seus funcionários do setor administrativo. Na noite de quinta (26), o clube informou que seus jogadores e comissão técnica também entrarão de férias a partir de 1º de abril.

Agora, a diretoria, que enfrenta a maior crise financeira da história da instituição e vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história, ainda estuda maneiras de gerar receitas e aguarda um desfecho para saber se também poderá negociar com os jogadores.

Nesta semana, o clube já havia tomado as primeiras medidas para reduzir os impactos econômicos antecipando as férias da maior parte dos colaboradores. André Argolo, diretor-executivo, explicou o procedimento ao mesmo tempo que indicou que busca novas maneiras de aumentar a arrecadação.

“O Cruzeiro já vivia uma fase de intensa economia, renegociações e busca por alternativas para superar a crise financeira do clube. E agora intensificamos ainda mais estas ações. Devemos dar férias agora para a maioria dos funcionários, e outra parte dos nossos colaboradores seguirá trabalhando em escala ou em home office. Apesar da crise, o clube não para e precisamos encontrar alternativas. Nosso departamento comercial está trabalhando ativamente, conversando com nossos parceiros e patrocinadores para fortalecer os acordos e para que os impactos com a crise sejam minimizados, com corte de despesas através da utilização de propriedades comerciais e aproveitando as entregas que podemos fazer neste momento totalmente atípico”, comentou.