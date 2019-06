Esporte Fã de futebol vê jogo ‘a caráter’ em Goiânia

A Copa América, assim como a seleção brasileira, parecem não ter caído, ainda, no gosto dos goianos. Pouco se vê em termos de mobilização, mas a goianiense Marília Duarte, de 40 anos, fez questão de ir ao bar Officina vestida a caráter, de camisa amarela, do Brasil. Na mesa, falava com amigas, Sara e Camila Sabbag, filha e neta do ex-cronista esportivo Amir Sabbag. “Tenho ...