Esporte Fã de Dragon Ball, Isaquias comemora ouro com 'kamehameha' no pódio Brasileiro conquistou seu quarto pódio em duas Olimpíadas

No pódio após conquistar a medalha de ouro, o canoísta Isaquias Queiroz simulou o gesto de um "kamehameha", golpe utilizado por personagens do mangá e anime japonês "Dragon Ball". Na entrevista coletiva que concedeu, ele explicou por que escolheu essa forma de comemorar. "Eu estou no Japão, terra do anime, do Goku, então...", disse. "Eu via Dragon Ball desde ...