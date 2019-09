Esporte Fábio Sanches cobra evolução defensiva do Goiás Zagueiro entende que se equipe esmeraldina sofrer menos gols ou não ser vazada, as chances de vitória do time vão aumentar na Série A

Com 27 gols sofridos na Série A do Brasileirão, o Goiás possui a segunda defesa mais vazada da competição nacional, à frente apenas da Chapecoense que sofreu 28 gols. Para o zagueiro Fábio Sanches, se o sistema defensivo do time esmeraldino melhorar seus números, as chances de vitórias da equipe aumentarão na elite do Brasileiro. O defensor salientou que as goleadas,...