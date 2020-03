Esporte Fábio pega pênalti no fim e Cruzeiro vence Uberlândia no Mineirão O gol da vitória foi marcado aos 43 minutos do segundo tempo

No dia da estreia de seu principal reforço, o Cruzeiro contou com seus jovens para voltar a vencer no Campeonato Mineiro. Na tarde deste domingo, no retorno de Marcelo Moreno, o time celeste derrotou o Uberlândia por 2 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O gol da vitória foi marcado aos 43 minutos do segundo tempo. Pedro Bicalho e...