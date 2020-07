Esporte Fábio exalta trabalho de Enderson no Cruzeiro: 'Fluiu muito bem' Sob o comando do novo treinador, Fábio já vê a equipe mostrando sinais de evolução nesta retomada das atividades no gramado

Enderson Moreira assumiu o comando do Cruzeiro no início da pandemia. Precisou esperar semanas para poder ter o primeiro contato com todo o elenco. Seu primeiro treino aconteceu somente no fim de maio. Mesmo com tantas restrições, seu trabalho vem sendo bem avaliado pelo grupo cruzeirense, como afirmou o goleiro Fábio, um dos principais líderes da equipe. "O Ende...