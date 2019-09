Esporte Fábio destaca a força do Inter, mas confia na classificação do Cruzeiro no Sul

Um dos líderes do time do Cruzeiro, o goleiro Fábio afirmou que a equipe vai ter de estar preparada para enfrentar grandes desafios diante do Internacional, nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Derrotado por 1 a 0 no duelo de ida, o time mineiro precisa pelo menos de uma vitória simples para levar a decisão da v...