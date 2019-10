Esporte Fábio admite incômodo com crise política no Cruzeiro e a vê reflexos dela no time

O goleiro Fábio admitiu nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, que se sente incomodado com a crise política vivida pelo Cruzeiro e ainda destacou que a mesma tem colaborado para a fase ruim do time dentro de campo. Na condição de ídolo da torcida e há mais de 15 anos no clube, ele lamentou a turbulência. A cúpula do Cruzeiro é alvo de investigações da Polícia ...