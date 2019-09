Esporte Extração de dente pode tirar Mike de jogo. Técnico do Atlético testa três possibilidades para time Técnico volta a testar Reginaldo como ponta direita e tenta ainda formação com três volantes no meio de campo

Artilheiro do Atlético na Série B, com 8 gols, o atacante Mike pode ficar fora da partida contra o Coritiba, no domingo, por causa da extração de um dente. A cirurgia foi feita na última terça-feira (3) e o jogador até está integrado ao elenco que treinou na manhã desta quinta-feira (5) no CT do Dragão, mas não foi ao campo. O atleta será reavaliado antes da via...