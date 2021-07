Esporte Experiente, volante é reforço para dentro e fora das quatro linhas no Vila Nova Polivalente, Moacir volta ao clube colorado para aumentar experiência do elenco e ampliar leque de opções para o técnico Higo Magalhães

O Vila Nova espera que a chegada do volante Moacir ajude dentro e fora de campo. O clube colorado conta com a experiência do jogador de 35 anos para melhorar aspectos técnico, coletivo e também de confiança para a sequência da Série B. Regularizado na quarta-feira (28), o atleta está liberado para reestrear pelo Tigre.Moacir voltou ao Vila Nova depois de passagens p...