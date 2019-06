Esporte Experiência exótica no futebol europeu Revelado pelo Goiás, atacante Richard, de 21 anos, atua no futebol da Geórgia e relata curiosidades

O atacante Richard, de 21 anos, chamou atenção desde muito cedo na carreira. Ainda na base do Goiás, o jogador foi chamado para seleção brasileira sub-15 e atraiu holofotes para sua história pessoal. O garoto sairia do lixão para jogar futebol até se tornar profissional pelo Goiás. Hoje, o garoto de Goiânia vive uma experiência exótica. Foi parar no futebol da Geórgia, paí...