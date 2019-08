Esporte Experiência em campo para duelo entre Flamengo e Internacional No Maracanã lotado, Flamengo e Internacional medem forças no jogo de ida das quartas de final. Filipe Luís estreia na competição e revela preocupação com Guerrero

O confronto entre Flamengo e Internacional, nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa Libertadores, colocará, mais uma vez, o clube carioca frente a frente com o centroavante Paolo Guerrero, que defendeu o time entre 2015 e 2018, depois se transferindo para a equipe gaúcha. Ainda dando os seus primeiros passos com a camisa do F...