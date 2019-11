Esporte Expectativa frustrada e volta do pesadelo colorado em 2019 Vila Nova vai de briga pelo acesso ao martírio da fuga do rebaixamento de uma temporada para outra

O ano de 2019 começou para o Vila Nova com a expectativa de que o Tigre poderia repetir as campanhas dos últimos dois anos, nas quais ficou longe da disputa contra o rebaixamento. O pesadelo, porém, voltou e o time colorado percorre o mesmo caminho que o levou, em três ocasiões, à Série C.Se há um script para o descenso, o Vila Nova é um dos times que conhecem bem: c...