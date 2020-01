Esporte Executivo brasileiro de transmissão de TV é condenado por corrupção na Fifa José Lázaro Margulies teria atuado como intermediário em um esquema de troca de suborno pelos direitos de transmissão de partidas de futebol para canais de televisão sul-americanos

Um juiz federal do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, condenou o empresário brasileiro José Lázaro Margulies à liberdade condicional de dois anos, nesta terça-feira, por atuar como intermediário em um esquema de troca de suborno pelos direitos de transmissão de partidas de futebol para canais de televisão sul-americanos. De acordo com a juíza Pamela K. C...