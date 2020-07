Esporte Exames de Covid-19 de jogadores do Bahia foram feitos com recursos do SUS Caso foi descoberto após jogadores da equipe receberem exames processados no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública do Estado), gerido pelo governo estadual e que não presta serviços a laboratórios de análises clínicas privados

Exames de Covid-19 de jogadores de futebol do Bahia, contratados pelo clube junto a um laboratório particular, foram processados por um laboratório público com recursos do SUS (Sistema Único de Saúde). O caso foi descoberto após jogadores da equipe receberem exames processados no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública do Estado), gerido pelo governo estadual e que ...