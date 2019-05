Esporte Exame descarta lesão grave no joelho esquerdo de Neymar Nesta quarta-feira (29) pela manhã, o atacante será reavaliado pelo departamento médico da seleção brasileira

O atacante Neymar fez exames de imagem na noite desta terça-feira, em Teresópolis (RJ), que descartaram lesão grave no joelho esquerdo. O jogador do Paris Saint-Germain sentiu dores no local após chutar uma bola a gol com a perna esquerda no treino no período da tarde, na Granja Comary. Na quarta-feira pela manhã, o atacante será reavaliado pelo departamento médico da s...