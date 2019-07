Esporte Exame aponta lesão na coxa e Arrascaeta só deve voltar ao time do Flamengo dia 28 Arrascaeta sentiu dores aos 12 minutos do primeiro tempo da partida contra o Athletico-PR, na última quarta à noite, no Maracanã

O meia Arrascaeta foi submetido a exames, nesta quinta-feira, que diagnosticaram uma lesão muscular na sua coxa direita. Com isso, o jogador está fora do duelo com o Corinthians, domingo, em São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e do confronto com o Emelec, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, quarta-feira, no Equador. O uruguaio s...