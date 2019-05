Esporte Exame aponta lesão e Léo Sena é desfalque contra o CSA Yago Felipe, autor da assistência para o gol de Kayke contra o Botafogo, será o substituto

Léo Sena será desfalque no Goiás para o jogo contra o CSA, na próxima segunda-feira (27), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Rei Pelé. Após sair com dores na coxa aos 22 minutos do 1º tempo na partida diante do Botafogo, o meia realizou exames que apontaram lesão grau 1. Yago Felipe será o substituto. A lesão é diferente da que tirou o jogador de par...