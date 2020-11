Esporte Ex-zagueiro do Goiás lembra de tratamento gentil de Maradona com garotos Wladimir Araújo, ex-Goiás, enfrentou Maradona e companhia em treinos preparatórios na Copa América de 1989

Na primeira semana de julho de 1989, os garotos da equipe sub-20 do Goiás receberam uma notícia: iriam treinar contra a seleção campeã do mundo. A Argentina de Diego Armando Maradona, campeã da Copa do Mundo do México, três anos antes, estava em Goiânia para a disputa da Copa América. Os jogadores ficaram empolgados e o episódio marcou a carreira de todos eles, inclusive d...