Esporte Ex-zagueiro do Goiás, Ernando relata drama familiar com a Covid-19 Jogador goiano do Bahia, defensor tem dois primos internados e se solidariza com familiares das mais de 100 mil vítimas

Autor do gol da vitória do Bahia sobre o RB Bragantino, no último domingo, o zagueiro goiano Ernando fez emocionante homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil após a partida. O jogador revelado pelo Goiás contou que vive drama familiar com dois primos internados em busca de recuperação da doença que assola o mundo. O Bahia empatava, em casa, com o time paulista até qu...