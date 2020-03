Esporte Ex-Vila Nova lamenta rescisão: ‘fiquei surpreso’ Contrato de Crystian era até próximo mês de maio. Lateral revelou que foi procurado pelo clube para renovação há uma semana, mas reconhece mudança de cenário com pandemia

O lateral direito Crystian, que atuou em oito dos 12 jogos do Vila Nova na temporada, se disse surpreso a rescisão de contrato. O jogador foi dispensado pelo Tigre na última quinta-feira (19). A decisão do clube foi tomada devido à paralisação do Campeonato Goiano. “Na verdade, fique bem surpreso. Eu estava de titular e vinha jogando bem. Me pegou de surpresa por...