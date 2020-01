Esporte Ex-Vila Nova, goleiro celebra evolução no Jaraguá Gabriel Felix, de 22 anos, fez parte do elenco do Gavião, que conquistou a 2ª Divisão do Campeonato Goiano no ano passado

Cria da base do Vila Nova, o goleiro Gabriel Felix encontrou no Jaraguá uma oportunidade para ter minutos em campo. Pelo clube do interior goiano, o jogador de 22 anos conquistou o título da Divisão de Acesso, que garantiu o Gavião no Goianão 2020. A estreia da equipe será na quarta-feira (22), contra a Anapolina. Assim como muitos clubes do interior, o Jaraguá i...