Esporte Ex-Vila Nova, Alan Mineiro é anunciado como reforço do Brasiliense Meia jogará a Série D do Brasileiro e enfrentará Aparecidense, Goianésia e Jaraguá, que estão no mesmo grupo do Jacaré

O meia Alan Mineiro foi anunciado como reforço do Brasiliense para a sequência da temporada 2021. O jogador de 33 anos atuará pelo Jacaré na Série D do Brasileiro, que começou sua fase de grupos no último final de semana. O atleta está em Brasília e chegou a publicar fotos em uma rede social em uma visita às dependências do clube do Distrito Federal. Depois, publicou um...