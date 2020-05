Esporte Ex-Vasco e Corinthians, Célio Taveira morre vítima da Covid-19 Ele estava internado desde o dia 23 de maio no Hospital Metropolitano de João Pessoa

O ex-atacante Célio Taveira morreu, aos 79 anos, na madrugada desta sexta-feira (29) vítima do novo coronavírus. Ele estava internado desde o dia 23 de maio no Hospital Metropolitano de Jõao Pessoa, após testar positivo para o novo coronavírus (Covid-19). Natural de Santos (SP), Célio Taveira iniciou sua trajetória no futebol no clube Portuguesa Santista, passan...