Ex-técnico do Goiânia morre de Covid-19 em Manaus-AM

O futebol brasileiro perde para a Covid-19 mais um personagem. Na manhã desta quarta-feira (3), morreu em Manaus o técnico e ex-goleiro Ruy Scarpino, de 59 anos. Ele dirigiu o Amazonas, havia se desligado do clube, mas contraiu o vírus, precisou ser hospitalizado no domingo (28) e não resistiu às complicações decorrentes da doença. No futebol goiano, Ruy Sc...