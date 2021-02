Esporte Ex-técnico do Atlético-GO diz que jogadores retornam ao Corinthians João Victor (zagueiro) e Janderson (atacante) retornam ao clube paulista após a decisão do Goianão 2020

Técnico do Corinthians e ex-treinador do Atlético-GO, Vagner Mancini disse em coletiva, na quinta-feira (25), que o zagueiro João Victor e o atacante Janderson, emprestados ao Dragão, retornam ao clube paulista após a decisão do Goianão 2020. Assim, a despedida da dupla de jogadores corintianos será neste sábado, diante do Goianésia, no Estádio Antônio Accioly. Ambos chegaram a...