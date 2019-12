Esporte Ex-técnico de Guga dá aulas para jovens goianos no Country Clube

O ex-tenista argentino Hernán Gumy está em Goiânia para clínica de tênis com jovens atletas. Os participantes goianos têm entre 10 e 18 anos e curtem as férias escolares com aprendizado de alto nível, no Country Clube.Hernán Gumy chegou a ocupar a 39ª colocação no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), em 1996. Depois de aposentar das quadras, o argent...