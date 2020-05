Esporte Ex-técnico da seleção feminina, Vadão é internado em UTI em São Paulo O técnico de 63 anos foi diagnosticado com um tumor no aparelho digestivo em dezembro de 2019, quando estava fazendo exames de rotina. Desde então, vinha realizando tratamento

Ex-técnico da seleção brasileira feminina, Oswaldo Alvarez, o Vadão, está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com um tumor no aparelho digestivo. O quadro do treinador é considerado grave. O técnico de 63 anos foi diagnosticado com a doença em dezembro, quando estava fazendo exames de rotina. Desde então, vinha reali...