Esporte Ex-Real Madrid admite ter compartilhado arquivos de pedofilia, diz jornal Vice-campeão da Copa do Mundo de 2002 pela Alemanha, o ex-jogador, hoje com 40 anos, era investigado desde 2019

O ex-zagueiro Christoph Metzelder, que passou pelo Real Madrid no fim dos anos 2000, confessou no tribunal de Düsseldorf ter compartilhado arquivos de pornografia infantil. As informações são do Bild. Vice-campeão da Copa do Mundo de 2002 pela Alemanha, o ex-jogador, hoje com 40 anos, era investigado desde 2019. O motivo era a divulgação de arquivos que mostravam graves...