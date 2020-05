Esporte Ex-presidente, Roberto de Andrade diz que Arena Corinthians será paga em 30 anos Em 2017, ainda quando era presidente do clube, ele admitiu que houve um erro do clube em relação ao momento ideal para tentar vender os "naming rights" do estádio

Roberto de Andrade, presidente do Corinthians entre 2015 e 2018, revelou que o clube pode levar até 30 anos para concluir o pagamento do financiamento de sua Arena. Não obstante, comparou a estratégia de construção do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, e concluiu que o modelo de negócio adotado pelo rival é mais vantajoso. "Não dá para falar que (a Arena Co...