Esporte Ex-presidente do Vila Nova, José Martinez morre aos 83 anos Tigre usou as redes sociais para homenagear o conselheiro, que era muito ligado às categorias de base do clube colorado

O Vila Nova amanheceu de luto, nesta quinta-feira (13), por causa da morte do ex-presidente, ex-diretor e conselheiro do clube José Martinez. A informação no clube é que Martinez já estava com problemas de saúde e, após sentir-se mal, foi encaminhado a um hospital, sofreu três paradas cardíacas e não resistiu. A suspeita é de que também estava com sintomas da Covid 1...