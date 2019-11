Esporte Ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira é banido pela Fifa por corrupção Fifa chegou à conclusão de que o brasileiro cometeu o crimes entre 2006 e 2012, período em que o Brasil foi escolhido para receber a Copa do Mundo de 2014

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (29) a suspensão definitiva de Ricardo Teixeira do futebol. Presidente da CBF entre 1989 e 2012 e ex-membro do antigo Comitê Executivo da entidade que rege o futebol mundial, o ex-dirigente foi banido por decisão do Comitê de Ética, que chegou à conclusão de que o brasileiro cometeu o crime de corrupção em suas ações no esporte entre 2...