Esporte Ex-Palmeiras, volante do Goiás crê em tropeços de favoritos Luiz Gustavo reencontra time onde foi revelado e projeta resultados surpreendentes no Brasileirão

O volante Luiz Gustavo terá reencontro com o Palmeiras na noite deste sábado, às 21h30, quando entrará em campo para defender o Goiás pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O meio-campo esmeraldino projeta uma competição repleta de tropeços dos favoritos. De acordo com Luiz Gustavo, a imprevisibilidade de muitos jogos é a marca do Campeonato Brasileiro. Segund...