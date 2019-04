Esporte Ex-Palmeiras, São Paulo e Vasco, atacante Kelvin é o novo reforço do Fluminense

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Kelvin, de 25 anos, que rescindiu recentemente seu contrato com o Porto, de Portugal. Ex-Palmeiras, São Paulo e Vasco, o jogador, que assinou acordo até o fim de 2019, será apresentado nesta terça-feira, após o treino. BEM-VINDO! Fluminense assina com atacante Kelvin até o fim da temporada. Saiba mais &...