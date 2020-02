Esporte Ex-número 1 do mundo, Maria Sharapova anuncia aposentadoria do tênis aos 32 anos Anúncio foi feito por meio de uma carta de despedida aos fãs publicada pelas revistas norte-americanas Vogue e Vanity Fair

As inúmeras lesões e batalhas contra o próprio corpo foram demais para Maria Sharapova. Dona de cinco títulos de Grand Slam e ex-número 1 do mundo, a tenista russa de 32 anos anunciou nesta quarta-feira (26) que está se aposentando profissionalmente do esporte que começou a praticar quando tinha apenas quatro. O anúncio foi feito em uma carta de despedida aos fãs publicada p...